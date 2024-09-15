Advertisement

لبنان

زحمة سير عند مدخل نفق نهر الكلب.. اليكم ما جرى

Lebanon 24
15-09-2024 | 16:14
A-
A+
Doc-P-1247070-638620390547497219.jpg
Doc-P-1247070-638620390547497219.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
يشهد المسلك الشرقي لأوتوستراد ضبية نهر الكلب زحمة سير خانقة بسبب حادث تصادم بين 3 سيارات عند مدخل النفق.

 

وحضر إلى المكان عناصر من الصليب الأحمر للعمل على نقل الجرحى الى المستشفيات في كسروان.
Advertisement
مواضيع ذات صلة
إطلاق نار بمحيط إقامة دونالد ترامب.. اليكم التفاصيل
lebanon 24
16/09/2024 03:07:55 Lebanon 24 Lebanon 24
السيسي يقيل 11 مستشارا له بقرار واحد.. اليكم التفاصيل
lebanon 24
16/09/2024 03:07:55 Lebanon 24 Lebanon 24
قرار قضائي منعهما من إطلاق هذا الإسم على مولودهما.. اليكم السبب
lebanon 24
16/09/2024 03:07:55 Lebanon 24 Lebanon 24
إجراء تنظيمي جديد لـ"التقدمي".. اليكم التفاصيل
lebanon 24
16/09/2024 03:07:55 Lebanon 24 Lebanon 24

الكلب..

اليكم

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
16:55 | 2024-09-15
16:40 | 2024-09-15
16:04 | 2024-09-15
16:00 | 2024-09-15
15:08 | 2024-09-15
15:00 | 2024-09-15
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24