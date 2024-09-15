زحمة سير عند مدخل نفق نهر الكلب.. اليكم ما جرى

يشهد المسلك الشرقي لأوتوستراد ضبية نهر الكلب زحمة سير خانقة بسبب حادث تصادم بين 3 سيارات عند مدخل النفق.







وحضر إلى المكان عناصر من الصليب الأحمر للعمل على نقل الجرحى الى المستشفيات في كسروان.

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