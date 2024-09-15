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لبنان

آلان عون في أول اطلالة اعلامية له بعد فصله من "التيار": لم يتعاملوا معي بأخلاق

Lebanon 24
15-09-2024 | 16:04
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رأى النائب آلان عون، أن "التيار الوطني الحر تحوّل لمشروع شخصي ولم يعد هناك مكان فيه سوى للذي يمتلك ولاءً لجبران باسيل"‏.
 
وقال في مقابلة تلفزيونية: "تحملت الكثير خلال السبعة أشهر الماضية، والتزمت الصمت الإعلامي لأنني تركت مجالاً للصلح، لكن تبين انني أتعامل مع أشخاص لم يتعاملوا معي بأخلاق لا بالصداقة ولا بالخلاف".
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وأضاف عون: "تم إخراجي من التيار ولم أخرج منه، وحتى من قدم استقالته تم إخراجه"، وتساءل: "ما هي جريمتي إذا طلبت من باسيل المشاركة في إدارة البلد؟ إنه يحتكر كل شيء ولا يريد أن يتحمل مسؤولية شيء".
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