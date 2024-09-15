Advertisement

لبنان

بالوثيقة... الان عون ينشر رده على كتاب مجلس الحكماء في التيار الوطني الحر

Lebanon 24
15-09-2024 | 16:40
A-
A+
Doc-P-1247077-638620407341910463.png
Doc-P-1247077-638620407341910463.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
نشر النائب الان عون عبر حسابه على موقع اكس الكتاب الذي ارسله الى الرئيس ميشال عون في ٢٠٢٤/٤/٢٤ بصفته رئيس مجلس الحكماء ردّاً على كتاب المجلس الموجّه لي، والذي علّل فيه اسباب عدم تلبيته دعوة مجلس الحكماء في التيار الوطني الحر.
 
Advertisement
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
16:55 | 2024-09-15
16:14 | 2024-09-15
16:04 | 2024-09-15
16:00 | 2024-09-15
15:08 | 2024-09-15
15:00 | 2024-09-15
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24