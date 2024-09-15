بالوثيقة... الان عون ينشر رده على كتاب مجلس الحكماء في التيار الوطني الحر

آلان عون للجديد: "هذا هو الكتاب الذي ارسلته الى الرئيس عون في ٢٠٢٤/٤/٢٤ بصفته رئيس مجلس الحكماء ردّاً على كتاب المجلس الموجّه لي، والذي علّلت فيه اسباب عدم تلبيتي دعوة مجلس الحكماء في التيار الوطني الحر". pic.twitter.com/x2supoO5Za