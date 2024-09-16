بعد التعقب والرصد.. عملية نوعية لمخابرات الجيش في عكار

Advertisement

أفادت مندوبة "لبنان 24" بأن قوة من دورية لمخابرات الجيش تمكنت بعملية نوعية وبعد التعقب والرصد، من توقيف المدعو "م.س" في منطقة القموعة العكارية .ويذكر ان الموقوف متهم يمقتل المدعو "م.ع" ابو جعفر اثر اشكال وقع ليل امس على اوتوستراد الزاهرية طرابلس ، وفر في حينها الاخير .وتم توفيفه واقتياده الى التحقيق تحت اشراف القضاء المختص