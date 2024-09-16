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لبنان

بعد التعقب والرصد.. عملية نوعية لمخابرات الجيش في عكار

Lebanon 24
16-09-2024 | 00:07
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أفادت مندوبة "لبنان 24" بأن قوة من دورية  لمخابرات الجيش تمكنت بعملية نوعية وبعد التعقب والرصد، من توقيف المدعو "م.س" في منطقة القموعة العكارية .

ويذكر ان الموقوف متهم يمقتل المدعو "م.ع" ابو جعفر اثر اشكال وقع ليل امس على اوتوستراد الزاهرية طرابلس ، وفر في حينها الاخير .
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وتم توفيفه واقتياده الى التحقيق تحت اشراف القضاء المختص
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