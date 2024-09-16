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لبنان

إطلاق نار وانتشار أمني.. ماذا حصل في طرابلس؟

Lebanon 24
16-09-2024 | 00:15
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أفادت مندوبة "لبنان 24" بأن إطلاق نار سجل مساء أمس في منطقة ابي سمراء - طرابلس محيط العطور.

 وبحسب المعلومات، جاء اطلاق النار نتيجة احتفال بصدور نتائج شهادة لاحد الطلاب الناجحين، وعلى الأثر توجهت دورية من مخابرات الجيش الى المكان ونفذت انتشاراً بحثاً عن مطلقي النار.
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وتم توقيف المدعو "ع.ر.ص" الذي تبين ان بحقه عدة مذكرات توقيف سابقة، وقد أحيل إلى التحقيق تحت اشراف القضاء المختص.
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