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لبنان

بسبب لبنان.. نتنياهو يُهدد مجددا بطرد غالانت

Lebanon 24
16-09-2024 | 01:11
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هدد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو مجددا بطرد وزير الدفاع يوآف غالانت، بسبب معارضته لشن هجوما موسعا على لبنان، وفق ما كشفت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل".

وأضافت الصحيفة أن غالانت يرى أن الوقت غير مناسب لمثل هذا الهجوم، ويريد إعطاء فرصة لحل دبلوماسي في الشمال، واتفاق لوقف إطلاق النار في غزة.
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من جانب آخر، ذكرت القناة الثالثة عشرة الإسرائيلية أن قائد القيادة الشمالية أوري غوردين يضغط لشن هجوم واسع في لبنان، بينما يبدو غالانت ورئيس أركان الجيش هرتسي هاليفي أكثر تحفظًا.

وخلال شهر آب الماضي، هاجم وزير الدفاع الإسرائيلي "ثرثرة" نتنياهو، مؤكدا أنه أراد تنفيذ "ضربة استباقية" لحزب الله، لكن نتنياهو وقف في طريق تنفيذها.

وذكرت القناة "12" الإسرائيلية أن غالانت هاجم نتنياهو خلال اجتماع مغلق للجنة الخارجية والأمن البرلمانية في مكتبه بتل أبيب.

وذكر موقع "أكسيوس" الأميركي أن هناك مواجهة غير مسبوقة مسامرة بين نتنياهو وغالانت تكشف الخلاف السياسي المستمر والمتزايد والعداء الشخصي بينهما.(سكاي نيوز)

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