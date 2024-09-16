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لبنان
لا حل قبل الانتخابات الاميركية
خاص "لبنان 24"
|
Lebanon 24
16-09-2024
|
01:15
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علّقت مصادر مطلعة على الخطوة التي حصلت في جنوب لبنان عبر قيام اهالي القرى الحدودية في الخط الامامي، بنقل بعض اثاثهم وحاجياتهم المخصصة لفصل الشتاء الى اماكن ومناطق نزوحهم بالقول ان "القصة مطولة".
واعتبرت المصادر ان هناك قناعة لدى "حزب الله" بأن لا حلول في الافق قبل الانتخابات الرئاسية الاميركية، وعليه فقد قام بهذه المبادرة ورعاها بالتعاون مع الجيش والقوات الدولية.
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وتعتبر المصادر ان الحزب يعد نفسه للقيام بسلسلة من التحضيرات لتقديم المساعدات اللازمة للمهجرين خلال فصل الشتاء بما يشمل المحروقات وادوات التدفئة وغيرها.
المصدر:
لبنان 24
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