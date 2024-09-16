نائب سابق مسرور بالخلاف العوني.. "سأعود"

Advertisement

أعرب نائب سابق في منطقة بعبدا عن سروره للانقسام الحاصل داخل "التيار الوطني الحرّ"، معتبراً ان هذا الأمر يرفع من حظوظه بالعودة الى البرلمان بعد ان كانت أصوات "التيار" تنصب بشكل كبير لمصلحة النائب الان عون.ولفت النائب السابق الى ان ما يجري اليوم يرفع من امكانية ترشحه في الانتخابات النيابية المقبلة خصوصاً وانه لا يزال على علاقة طيبة مع النائب جبران باسيل".واشار الى "انه سيعيد تشغيل محركاته في المنطقة استعداداً للاستحقاقات المقبلة".