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لبنان

نائب سابق مسرور بالخلاف العوني.. "سأعود"

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
16-09-2024 | 01:45
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أعرب نائب سابق في منطقة بعبدا عن سروره للانقسام الحاصل داخل "التيار الوطني الحرّ"، معتبراً ان هذا الأمر يرفع من حظوظه بالعودة الى البرلمان بعد ان كانت أصوات "التيار" تنصب بشكل كبير لمصلحة النائب الان عون.
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ولفت النائب السابق الى ان ما يجري اليوم يرفع من امكانية ترشحه في الانتخابات النيابية المقبلة خصوصاً وانه لا يزال على علاقة طيبة مع النائب جبران باسيل".
واشار الى "انه سيعيد تشغيل محركاته في المنطقة استعداداً للاستحقاقات المقبلة".

المصدر: لبنان 24

لبنان

خاص

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