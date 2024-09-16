بعد حريق "مكب برج حمود".. هل من أزمة نفايات في المتن؟

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يوم الخميس الماضي إندلع حريق كبير في مكب النفايات في برج حمود غطت سحبه ساحل المتن الشمالي وتسبب بانتشار الانبعاثات السامة الناتجة عن المواد المشتعلة.وقد تمت السيطرة على الحريق بعد 3 أيام من العمليات المتواصلة التي قامت بها فرق الدفاع المدني، وجراء ذلك توقفت الشركة المسؤولة عن جمع النفايات في جبل لبنان عن أداء مهامها ما جعل النفايات تتكدس على الطرقات مع انبعاث الروائح الكريهة، الأمر الذي ترك خوفا لدى الأهالي من عودة أزمة النفايات وتفاقمها.ولكن صباح أمس الأحد لاحظ المواطنون انه تم رفع النفايات من الشوارع الأمر الذي طمأن أهالي ساحل المتن، آملين في ان تحل أزمة مكب برج حمود نهائيا بعد مُعاناة عمرها عشرات السنين.