حمية يعلن تنظيف مجرى نهر الغدير: استمرار رمي النفايات فيه سيتسبب بانسداده وفيضانه

كتب وزير الأشغال العامة والنقل علي حميه في منصة "إكس": "أشغال تعزيل وتنظيف مجرى نهر الغدير تستمر وتتواصل من قبل ورش متعهدي وزارة الاشغال العامة والنقل، تحسباً وتجنباً لأي فيضانات قد تحدث نتيجة تراكم النفايات والردم وغيرها في مجراه، مع التذكير بأن استمرار رميها في مجراه أو حتى من خلال جرفها عبر السيول من الأعالي، سيؤدي حتماً الى انسداده وفيضان المياه الى خارجه، وبالتالي ستضيع معها الجهود المبذولة من قبل الورش العاملة هناك".

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