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لبنان

"درون" إسرائيلية ترمي قنبلة على عمال في سهل الوزاني

Lebanon 24
16-09-2024 | 03:04
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قامت "درون" اسرائيلية مُعادية برمي قنبلة على عمال سوريين في سهل الوزاني من دون أن يصاب أحدهما بأذى، وفق ما أفادت مندوبة "لبنان 24".
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