29
o
بيروت
32
o
طرابلس
28
o
صور
30
o
جبيل
28
o
صيدا
28
o
جونية
26
o
النبطية
24
o
زحلة
25
o
بعلبك
17
o
بشري
25
o
بيت الدين
23
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
لبنان
الحشيمي يدعو للتحرّك بسرعة لإقرار ملف التفرغ في الجامعة اللبنانية
Lebanon 24
16-09-2024
|
03:13
A-
A+
photos
0
A+
A-
تعليقا على إضراب أساتذة الجامعة اللبنانية المتعاقدين، أكد النائب بلال الحشيمي أن "الجامعة اللبنانية هي صرح أكاديمي وطني لطالما لعب دورًا محوريًا في إعداد أجيال المستقبل، من هذا المنطلق لا يمكننا التغاضي عن التحديات التي يواجهها أساتذة الجامعة المتعاقدون، الذين يطالبون بحقوقهم المشروعة بالتفرغ، وهي مطالب عادلة يجب أن تحظى بالاهتمام الجاد من قبل الحكومة".
Advertisement
وقال في بيان: "إن الأساتذة المتعاقدين لا يعانون فقط من غياب التفرغ، بل أيضاً من حرمانهم من الإنتاجية عن ثلاثة أشهر الصيف. هذه المخصصات كانت تخفف من أعبائهم المالية، تمامًا كما تُمنح للاساتذة وموظفي القطاع العام. ورغم هذا، ما زالت أجورهم عن ساعات التدريس قليلة جداً، ولا تكفي لتغطية متطلبات الحياة اليومية، مما يزيد من الصعوبات التي تواجههم في أداء رسالتهم التعليمية. وقد حولهم ضيق الحال إلى فئة مهمشة وهشة، في ظل حرمانهم من الإنتاجية وفق قرار مجلس الوزراء، والإجحاف بحقهم لجهة الأجر العادل. فهم يتساوون في العمل مع زملاء لهم ولا يتساوون في الأجر".
أضاف: "منذ عام 2014، وملف التفرغ يواجه العديد من العقبات التي تعيق إقراره. لذلك، أرى أن الحل يكمن في تشكيل لجنة شفافة برعاية رئاسة الحكومة، تكون مهمتها دراسة هذا الملف بموضوعية بعيداً عن أي اعتبارات سياسية. هذه اللجنة يمكن أن تضع خريطة طريق عادلة وشفافة لضمان تحقيق العدالة في إدارة حقوق الأساتذة المستحقين للتفرغ، سواء كانوا أساتذة أو موظفين متعاقدين. وبهذا الإجراء، لن يكون هناك مجال للتشكيك في نزاهة عملية التفرغ أو عدالة توزيعها. الشفافية والعدالة هما الأساس لتحقيق الهدف المنشود، وضمان استمرارية الجامعة اللبنانية في تقديم تعليم عالي الجودة، وحماية حقوق الأساتذة الذين يمثلون العمود الفقري لهذا الصرح الأكاديمي".
وختم: "أدعو الحكومة للتحرك بسرعة وجدية لإقرار ملف التفرغ، وتلبية مطالب الأساتذة المتعاقدين. كما أدعو الجميع إلى الحوار والتعاون لحماية التعليم في الجامعة اللبنانية وصون حقوق الأساتذة والمتعاقدين. نحن نقف إلى جانب أساتذة الجامعة اللبنانية في مسعاهم العادل، ونعرب عن تضامننا الكامل معهم حتى تتحقق مطالبهم".
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
بالصورة إخلاء مبنى في الضاحية الجنوبية لبيروت... ما السبب؟
Lebanon 24
بالصورة إخلاء مبنى في الضاحية الجنوبية لبيروت... ما السبب؟
06:27 | 2024-09-15
15/09/2024 06:27:32
Lebanon 24
Lebanon 24
تكبر زوجها الفنان بـ11 عاماً... ممثلة سوريّة: "بحسّ حالي أنا الزغيرة" (فيديو)
Lebanon 24
تكبر زوجها الفنان بـ11 عاماً... ممثلة سوريّة: "بحسّ حالي أنا الزغيرة" (فيديو)
06:22 | 2024-09-15
15/09/2024 06:22:49
Lebanon 24
Lebanon 24
مفاجأة عن تبرّعات لإسرائيليين قرب لبنان.. من يقدمّها لهم؟
Lebanon 24
مفاجأة عن تبرّعات لإسرائيليين قرب لبنان.. من يقدمّها لهم؟
15:00 | 2024-09-15
15/09/2024 03:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
ليلى عبداللطيف أصبحت "تيتا" للمرّة الثانيّة.. إبنها السعوديّ فهد رُزِقَ بأوّل طفل
Lebanon 24
ليلى عبداللطيف أصبحت "تيتا" للمرّة الثانيّة.. إبنها السعوديّ فهد رُزِقَ بأوّل طفل
10:26 | 2024-09-15
15/09/2024 10:26:36
Lebanon 24
Lebanon 24
"فتنة" تخطّط لها إسرائيل ضدّ لبنان.. هكذا تريدُ إشعالها!
Lebanon 24
"فتنة" تخطّط لها إسرائيل ضدّ لبنان.. هكذا تريدُ إشعالها!
14:00 | 2024-09-15
15/09/2024 02:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
03:30 | 2024-09-16
طرابلس تختنق: المكب يلفظ أنفاسه الأخيرة
04:00 | 2024-09-16
منشورات مثيرة للجدل وتخبّط إسرائيلي.. هل اقتربت لحظة الحسم لبنانيًا؟!
03:38 | 2024-09-16
مؤتمر صحافي للنائب ابي رميا في هذا الموعد
03:27 | 2024-09-16
غالانت لأوستن: احتمال التسوية في الشمال مع لبنان يتلاشى
03:04 | 2024-09-16
"درون" إسرائيلية ترمي قنبلة على عمال في سهل الوزاني
03:00 | 2024-09-16
حزب الله.. لا تهدئة في ظل الحرب على غزة "ولو انتُخب رئيس"
فيديو
رونالدو يتحدث عن أولاده: لا أعطيهم أي شيء مجاناً (فيديو)
Lebanon 24
رونالدو يتحدث عن أولاده: لا أعطيهم أي شيء مجاناً (فيديو)
04:00 | 2024-09-14
16/09/2024 11:17:35
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد شائعة وفاتها توقعات جديدة لليلى عبد اللطيف.. هذا ما قالته عن شيرين ومحمد صلاح (فيديو)
Lebanon 24
بعد شائعة وفاتها توقعات جديدة لليلى عبد اللطيف.. هذا ما قالته عن شيرين ومحمد صلاح (فيديو)
12:44 | 2024-09-03
16/09/2024 11:17:35
Lebanon 24
Lebanon 24
سلسلة توقعات جديدة لليلى عبد اللطيف.. هذا ما قالته عن غزة ولبنان والدولار (فيديو)
Lebanon 24
سلسلة توقعات جديدة لليلى عبد اللطيف.. هذا ما قالته عن غزة ولبنان والدولار (فيديو)
00:04 | 2024-09-02
16/09/2024 11:17:35
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24