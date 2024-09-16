النقيب الياس عون في ذمة الله

قال نقيب محرري الصحافة اللبنانية جوزف القصيفي: تلقيت منذ قليل بكل حزن والم واسف نبأ وفاة النقيب السابق للمحررين الاستاذ الياس عون .رحمه الله رحمة واسعة. وسيعلن عن التفاصيل المتعلقة بمراسم الدفن والعزاء لاحقا.

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