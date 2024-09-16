Advertisement

لبنان

النقيب الياس عون في ذمة الله

Lebanon 24
16-09-2024 | 04:23
A-
A+
Doc-P-1247239-638620827841993879.jpeg
Doc-P-1247239-638620827841993879.jpeg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
قال نقيب محرري الصحافة اللبنانية جوزف القصيفي: تلقيت منذ قليل بكل حزن والم واسف نبأ وفاة النقيب السابق للمحررين الاستاذ الياس عون .رحمه الله رحمة واسعة. وسيعلن عن التفاصيل المتعلقة بمراسم الدفن والعزاء لاحقا.
Advertisement
مواضيع ذات صلة
نقابتا الصحافة والمحررين نعتا الياس عون
lebanon 24
16/09/2024 14:36:54 Lebanon 24 Lebanon 24
السنيورة نعى الياس خوري: خسارة لقيمة أدبية وفكرية
lebanon 24
16/09/2024 14:36:54 Lebanon 24 Lebanon 24
وزير الثقافة نعى الكاتب والأديب الياس الخوري: يا عاشق المقاومة
lebanon 24
16/09/2024 14:36:54 Lebanon 24 Lebanon 24
كتائب القسام: استهدفنا في عملية مركبة جرافة عسكرية من طراز D9 بقذيفة الياسين 105 في حي الجنينة شرق رفح
lebanon 24
16/09/2024 14:36:54 Lebanon 24 Lebanon 24

لبنان

تعازي ووفيات

النقيب

الياس

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
00:25 | 2024-09-16 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
15:00 | 2024-09-15 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
10:26 | 2024-09-15 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:00 | 2024-09-15 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
06:24 | 2024-09-16 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
07:28 | 2024-09-16
07:16 | 2024-09-16
07:13 | 2024-09-16
06:50 | 2024-09-16
06:46 | 2024-09-16
06:40 | 2024-09-16
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24