العثور على جسم مشبوه في زغرتا.. ما طبيعته؟

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عثر احد المواطنين على جسم مشبوه في بلدة مرياطة قضاء زغرتا، اثناء قيامه بجمع الحطب خلف احد المقاهي.ورجحت المصادر لـ"لبنان 24" أن يكون الجسم هو بقايا من شظايا صاروخ اعتراضي خلال الضربة الاخيرة على سوريا.وقد حضرت على الفور دورية من المخابرات والجيش اللبناني والأجهزة الأمنية وفرضت طوق امنياً في المحلة.فيما العمل جار للكشف على الجسم المشبوه.