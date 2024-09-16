Advertisement

لبنان

مديرية الأوقاف الإسلامية احتفلت بذكرى المولد النبوي برعاية دريان

Lebanon 24
16-09-2024 | 04:50
A-
A+
Doc-P-1247250-638620843377143050.png
Doc-P-1247250-638620843377143050.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أقامت المديرية العامة للأوقاف الإسلامية في بيروت احتفالا دينيا كبيرا لمناسبة ذكرى المولد النبوي برعاية مفتي الجمهورية الشيخ عبد اللطيف دريان ممثلا برئيس المحاكم الشرعية السنية العليا الدكتور الشيخ محمد عساف، في مسجد قريطم بيروت، بحضور مفتي عكار الشيخ زيد بكار وأمين الفتوى في الجمهورية الشيخ أمين الكردي والمدير العام للأوقاف الإسلامية الشيخ محمد أنيس الاروادي والقاضي الشيخ خلدون عريمط والعديد من الشخصيات.
Advertisement

وألقيت كلمات لكل من عريف الاحتفال الشيخ مازن قوزي ورئيس المصلحة الدينية في الأوقاف الإسلامية إمام مسجد قريطم الشيخ محمد خانجي ومفتي عكار الشيخ زيد بكار، ركزت على معاني الذكرى وعلى أن "يجعل من سيرة خاتم الأنبياء والمرسلين محمد صلى الله عليه وسلم مشعلا وقدوة في الحياة، معاهدينه مواصلة السير على سنته ونهجه في دعوة الهدى والنور والرحمة والمحبة والتسامح".

وتطرقت الكلمات الى "قضية فلسطين والإبادة الجماعية التي يرتكبها العدو الصهيوني في غزة"، مؤكدين ان "انتصار الشعب الفلسطيني على العدو الإسرائيلي آت لا محالة"، داعين الله أن "ينصر أهل غزة والفلسطينيين في الأرض المحتلة الذين يخوضون اعتى المعارك في مواجهة العدو الصهيوني الذي يقهر على أيدي رجال محمد صلى الله عليه وسلم"، مشددين على ان "الأمة الاسلامية بخير ولن تموت أمة قائدها محمد".

وتخللت الاحتفال مدائح نبوية لفرقة المادحين الأخوين المزرزع، وضيف الاحتفال المنشد الدمشقي محمود الحمود.

 
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
00:25 | 2024-09-16 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
15:00 | 2024-09-15 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
10:26 | 2024-09-15 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:00 | 2024-09-15 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
06:24 | 2024-09-16 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
07:28 | 2024-09-16
07:16 | 2024-09-16
07:13 | 2024-09-16
06:50 | 2024-09-16
06:46 | 2024-09-16
06:40 | 2024-09-16
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24