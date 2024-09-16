مديرية الأوقاف الإسلامية احتفلت بذكرى المولد النبوي برعاية دريان

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أقامت المديرية العامة للأوقاف الإسلامية في بيروت احتفالا دينيا كبيرا لمناسبة ذكرى المولد النبوي برعاية مفتي الجمهورية الشيخ عبد اللطيف دريان ممثلا برئيس المحاكم الشرعية السنية العليا الدكتور الشيخ محمد عساف، في مسجد قريطم بيروت، بحضور مفتي عكار الشيخ زيد بكار وأمين الفتوى في الجمهورية الشيخ أمين الكردي والمدير العام للأوقاف الإسلامية الشيخ محمد أنيس الاروادي والقاضي الشيخ خلدون عريمط والعديد من الشخصيات.وألقيت كلمات لكل من عريف الاحتفال الشيخ مازن قوزي ورئيس المصلحة الدينية في الأوقاف الإسلامية إمام مسجد قريطم الشيخ محمد خانجي ومفتي عكار الشيخ زيد بكار، ركزت على معاني الذكرى وعلى أن "يجعل من سيرة خاتم الأنبياء والمرسلين محمد صلى الله عليه وسلم مشعلا وقدوة في الحياة، معاهدينه مواصلة السير على سنته ونهجه في دعوة الهدى والنور والرحمة والمحبة والتسامح".وتطرقت الكلمات الى "قضية فلسطين والإبادة الجماعية التي يرتكبها العدو الصهيوني في غزة"، مؤكدين ان "انتصار الشعب الفلسطيني على العدو الإسرائيلي آت لا محالة"، داعين الله أن "ينصر أهل غزة والفلسطينيين في الأرض المحتلة الذين يخوضون اعتى المعارك في مواجهة العدو الصهيوني الذي يقهر على أيدي رجال محمد صلى الله عليه وسلم"، مشددين على ان "الأمة الاسلامية بخير ولن تموت أمة قائدها محمد".وتخللت الاحتفال مدائح نبوية لفرقة المادحين الأخوين المزرزع، وضيف الاحتفال المنشد الدمشقي محمود الحمود.