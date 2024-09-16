السنيورة نعى الياس خوري: خسارة لقيمة أدبية وفكرية

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اعتبر الرئيس فؤاد السنيورة ان "لبنان والوطن العربي والقضية الفلسطينية، خسروا برحيل الكاتب والاديب والمفكر الدكتور الياس خوري خسارة فادحة لا يمكن تعويضها. لما كانت تشكله هذه الشخصية من قيمة أدبية وفكرية وصلابة في الدفاع والتمسك بالقيم الوطنية والإنسانية" .وقال: "كان الياس خوري مثقفا طليعيا واستاذا جامعيا واديبا ملتزما بقضايا وطنه وامته مدافعا صلبا عن الحرية والديمقراطية وحقوق الانسان وفي الوقت عينه، علما من اعلام الرواية والثقافة والفكر الذي مثلته مدينة بيروت التي احبها الياس وكتبها في روايات عديدة على مدى ثلاثة عقود من الجبل الصغير الى باب الشمس وغيرهما من الروايات".وختم: "أتوجه بالتعزية الى عائلته وأهله ومحبيه".