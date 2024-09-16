Advertisement

لبنان

لجنة كفرحزير البيئية: شركات الترابة ومالكيها اصبحوا عاجزين عن مواجهة اهل الارض

Lebanon 24
16-09-2024 | 05:21
A-
A+

Doc-P-1247261-638620861376664098.jpeg
Doc-P-1247261-638620861376664098.jpeg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
استنكرت لجنة كفرحزير البيئية في بيان، "محاولات ادارة شركات الترابة وضع العمال بمواجهة اهلهم والمجتمع المحلي الرافض لاستمرار وجود شركات اسمنت الموت، في خطوة تهدف الى تحول الانظار عن جرائم هذه الشركات البيئية والصحية ومخالفتها لجميع القوانين اللبنانية وعلى رأسها قانون البيئة ومرسوم تنظيم المقالع والكسارات والمواثيق الدولية واولها اتفاقية باريس للمناخ، كما تهدف الى التهرب من مسؤولياتها القانونية والاخلاقية تجاه العمال الذين سبق ان صرفت عددا منهم واعطتهم تعويضات بالليرة لا تكفي ثمن علبة دواء لعلاج الامراض التي اصيب عدد كبير منهم بها نتيجة عملهم في اخطر صناعة".
Advertisement
ورأت أن "شركات الترابة ومالكيها اصبحوا عاجزين عن مواجهة اهل الارض ومالكيها الاساسيين وابناء شهداء مجزرة السرطان في الكورة".
ودعت الحكومة الى "تحمل مسؤولياتها والسماح باستيراد الاسمنت معفى من الرسوم  ونقل مصانع الترابة ومقالعها من بين المنازل والقرى واتخاذ الاجراءات القانونية الصارمة بحق هذه الشركات التي تستغل العمال وتواصل انتهاك البيئة والصحة العامة". (الوكالة الوطنية)
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
00:25 | 2024-09-16 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
15:00 | 2024-09-15 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
10:26 | 2024-09-15 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:00 | 2024-09-15 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
06:24 | 2024-09-16 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
07:36 | 2024-09-16
07:28 | 2024-09-16
07:16 | 2024-09-16
07:13 | 2024-09-16
06:50 | 2024-09-16
06:46 | 2024-09-16
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24