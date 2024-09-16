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لبنان

"القوّات" تدعو إلى وقفة احتجاجية

Lebanon 24
16-09-2024 | 05:46
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أصدر المجلس التربوي في حزب "القوات اللبنانية" بيانا قال فيه: "بعدما تجاوزت الوقاحة وانعدام الوطنية والتآمر على السيادة كل حدّ، وبعدما باتت مخالفة الدستور تتم بقرار من وزير أو تعميم من مدير عام، وبعدما صار الطلاب السوريون يتمتعون بامتيازات لا تقرها شرائع ولا يقبلها منطق، وبعدما أصبح أمن لبنان مهدداً في الصميم نتيجة التجاوزات الرسمية في موضوع الوجود السوري غير الشرعي، يدعو المجلس التربوي في حزب القوات اللبنانية جميع المناصرين ولا سيما المعنيين بالملف التربوي من أساتذة وطلاب، إلى التجمع يوم غد الثلاثاء ظهراً امام مبنى المديرية العامة للتعليم المهني والتقني في الدكوانة، احتجاجاً على القرارات الأخيرة الصادرة عن وزارة التربية، على أن تحدد في ضوء التجمع الخطوات التصعيدية اللاحقة وصولا إلى إلغاء القرارات المذكورة كلها واعتبارها كأنها لم تكن".
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(الوكالة الوطنية)
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