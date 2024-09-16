ياسين: نحتفل بالشراكة مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي وتأسيس وحدة الأوزون الوطنية

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نشر وزير البيئة ناصر ياسين على حسابه على "إنستغرام"، لمناسبة يوم الأوزون العالمي، فيديو عن التعاون القائم بين وزارة البيئة وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي بهدف الحد من استخدام المواد المستنفدة لطبقة الأوزون كما ورد في أحكام بروتوكول مونتريال والذي تُرجم اخيراً بتزويد الجمارك اللبنانية معدات لفحص جودة غازات التبريد ومنع إدخال المواد المغشوشة.وأرفق الفيديو ببيان قال فيه: "في يوم الاوزون العالمي، نحتفل بالشراكة بين وزارة البيئة وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي والتي نتج عنها تأسيس وحدة الأوزون الوطنية، والتي من خلالها تم تنفيذ مشاريع عديدة آخرها تزويد الجمارك اللبنانية بالمعدات اللازمة من أجل التحكم وفحص جودة غازات التبريد المستوردة الخاصة بالتبريد والتكييف مما ساهم بعدم السماح بإدخال المواد المغشوشة وغير الصالحة للاستعمال في السوق اللبناني وأيضاً بحماية أجهزة التكييف والتبريد من الأضرار الناتجة عن استعمالها وبتخفيض تكاليف الصيانة واطن".ولفت إلى أن "هذا التعاون يساهم أيضاً بتخفيض %10 سنويَاً من المواد الضَارة بطبقة الأوزون فضلاً عن التأثير الإيجابي على تغير المناخ". (الوكالة الوطنية)