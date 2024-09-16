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ذكر موقع "عربي 21" أنّ الجيش الإسرائيلي يُواصل "التجهيز والاستعداد" لعملية عسكرية واسعة على الجبهة الشمالية مع "حزب الله"، وذلك بعد تقارير تحدثت عن دعوة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إلى "مواجهة واسعة النطاق"، وتأكيد قادة إسرائيليين أنهم "جاهزون لاحتلال شريط أمني في لبنان".ووصف نتنياهو ما ستُواجهه "إسرائيل" مع حزب الله خلال مباحثات إستراتيجية مع قادة الأجهزة الأمنية بـ"مواجهة واسعة النطاق" بحسب ما ذكرت "القناة 13".ووفق ما نقلته القناة عن أحد مساعدي نتنياهو، فإنه "لم يتم تحديد الخطوة" التي وعد بها المسؤولون الكبار منذ أشهر، مضيفا أنها قد تستغرق أسابيع أو بضعة أشهر من الآن.وقال مسؤولون خلال اجتماع المباحثات الإستراتيجية "إن الحل الدبلوماسي وحده لا يمكن أن يؤدي إلى عودة عشرات الآلاف من سكان شمال إسرائيل الذين نزحوا منذ السابع من تشرين الاول إلى منازلهم".وتشير "القناة 13" في تقريرها إلى أن "بدء إسرائيل جبهة حرب مع لبنان في أسرع وقت ممكن جاء على خلفية استعداد الجيش الإسرائيلي".ويرى مسؤولون أمنيون إسرائيليون أن توسيع "جبهة الحرب شمال إسرائيل سيتطلب خفض عدد القوات التي تقابل في غزة".وقال وزير الحرب الإسرائيلي يوآف غالانت أن "إسرائيل عازمة على استعادة الهدوء على الجبهة الشمالية"، مشيرا إلى أن "هناك خيار اتفاق من شأنه أن يؤدي إلى ترتيبات في شمال وجنوب إسرائيل، مع حزب الله وحركة حماس"، وأنّ "والخيار الثاني هو التصعيد الذي سيؤدي إلى حرب".بدورها، أفادت الإذاعة الإسرائيلية بأن قائد لواء الشمال في الجيش الإسرائيلي أوري غوردين أعلن أن قواته "جاهزة لاحتلال شريط أمني على الجانب اللبناني".