Advertisement

لبنان

المفتي عبدالله: المقاومة سر بقاء لبنان

Lebanon 24
16-09-2024 | 06:34
A-
A+

Doc-P-1247290-638620906103869203.png
Doc-P-1247290-638620906103869203.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
شدد مفتي صور وجبل عامل الشيخ حسن عبد الله على أن "الإمام موسى الصدر علمنا ان نتحمل المسؤوليات وأولها بناء الوطن وان تكون السمة فيه العدالة الاجتماعية بعيدا عن المحاصصة".
وتحدث في احتفال تأبيني أقامته حركة "أمل" لوالدة مسؤول المهن الحرة في الحركة - إقليم جبل عامل أحمد عباس في صور بحضور النائب أشرف بيضون، عن "مؤسسات الدولة التي لديها مسؤوليات تجاه الناس وضرورة التعاطي معهم على أساس الانتماء الى الوطن لا على أساس مناطقي وطائفي"، وقال: "البعض مصر حتى اليوم على جر لبنان الى حرب طائفية عند أي استحقاق، ولكن من الحكمة عند الصعاب القيام كما فعل الرئيس نبيه بري حين طرح مبادرة من أجل تقريب وجهات النظر. ندعو الى الحوار والتفاهم ولكن البعض يرفضون من أجل الحصول على امتيازات معينة".
Advertisement
وقال: "نحن نمارس حقنا القانوني والدستوري في اختيار رئيس للجمهورية يحفظ حقوق اللبنانيين جميعا ولا يلبي فقط حقوق البعض، وعند الاختلاف نلجأ الى الحوار لأننا امام مسؤولية وطنية، داعيًا كل القيادات السياسية وغيرها الى مراعاة الاعتدال للخروج من أزمة الدوامة التي نحن فيها. نحن لدينا مرشح جدّي، والآخرون ليس لديهم مرشح جدّي. لنعد الى رؤية الإمام الصدر ان لبنان وطن نهائي لجميع أبنائه، يتعايش فيه اللبنانيون مع اختلافهم الطائفي والمذهبي ولكن يجمعهم الوطن الواحد ذو السيادة الواحدة ولا يسمح لأي كان بأن يعتدي عليه".
(الوكالة الوطنية)
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
00:25 | 2024-09-16 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
15:00 | 2024-09-15 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
10:26 | 2024-09-15 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:00 | 2024-09-15 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
06:24 | 2024-09-16 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
07:36 | 2024-09-16
07:28 | 2024-09-16
07:16 | 2024-09-16
07:13 | 2024-09-16
06:50 | 2024-09-16
06:46 | 2024-09-16
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24