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لبنان

رئيس بلدية صيدا تابع أعمال التزفيت وخطة تحسين معمل معالجة النفايات

Lebanon 24
16-09-2024 | 06:40
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تابع رئيس بلدية صيدا حازم خضر بديع ميدانيا عدة قضايا بلدية إنمائية وبيئية مختلفة خلال جولة قام بها.
إستهلت الجولة بتفقد أعمال تدعيم مبنى حمدان وبدير المتصدع والآيل للسقوط القائم على  العقار رقم   1089 – الدكرمان في شارع رياض الصلح ـ محلة البوابة الفوقا، حيث إنطلقت الأعمال قبل نحو أسبوعين بعد إخلاء طوابق المبنى من السكان والشاغلين. واطلع بديع من المتعهد جهاد الحريري على خطة التدعيم وتقدم الأعمال والمواصفات المتبعة في هذه العملية.
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في المحطة الثانية تفقد محيط الحسبة الجديدة في محلة سينيق للإطلاع على مخالفات مختلفة على ضوء تلقي البلدية لشكاوى من عدد من المواطنين. وتم تسجيل ملاحظات ميدانية عن هذه المخالفات من قبل القوام والحكواتي تمهيدا لإجراء المقتضى بحق المخالفين.
وخصصت المحطة الثالثة للإطلاع على أعمال التزفيت التي أطلقتها وزارة الأشغال العامة وتشمل في المرحلة الأولى من سينيق جنوبا حتى الأولي شمالا . واستمع بديع من ممثل شركة "نور"  المنفذة للأعمال المهندس حسن مروة على خطة التزفيت للشوارع ومراحلها.
جال بعدها رئيس بلدية صيدا في معمل معالجة النفايات في محلة سينيق حيث إطلع من المدير التشغيلي المهندس كريس على تقدم وضع المعمل وتشغيله بشكله الحالي، وأيضا تم الكشف على الآليات والتجهيزات التي وصلت للمعمل مؤخرا بعد شرائها من معمل غوسطا . وأعقب الجولة لقاء مع المدير العام للمعمل أحمد السيد  الذي أطلعه  على الخطة العملية لتحسين أداء المعمل.
واختتم بديع جولته بزيارة أحياء صيدا القديمة للإشراف على أعمال الكنس التي تقوم بها جمعية "أعمالنا" مشكورة. واستمع خلالها من المراقب في الجمعية الذي شارك في الجولة،  على سير أعمال الكنس اليومية وملاحظاته. كما استمع لملاحظات عدد من القاطنين في الأحياء لتحسين الأداء وصولا  آلى حي الزويتيني، حيث تم تفقد الحديقة العامة التي جرى تنظيفها وصيانتها مؤخرا . كذلك جرى تفقد خزان المياه الكائن على طرف حديقة الزويتيني والمخصص لصيدا القديمة على ضوء خطة لتوسعته لزيادة السعة الإستيعابية للخزان. (الوكالة الوطنية)
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