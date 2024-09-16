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لبنان

قوى الأمن أوقفت مطلوباً... هذا ما كان يفعله بالمواطنين في الأشرفية والحازمية

Lebanon 24
16-09-2024 | 06:33
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صــدر عــــن المديريّـة العـامّـة لقــوى الأمــن الـدّاخلي ـ شعبة العـلاقـات العـامّـة البــــــلاغ التّالــــــي:
في إطار المتابعة اليومية التي تقوم بها قوى الأمن الدّاخلي للحد من عمليات السلب في مختلف المناطق اللبنانية، توافرت معطيات لشعبة المعلومات حول قيام مجهول بتنفيذ عمليات سلب مواطنين في منطقتَي الحازمية والأشرفية.
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وبنتيجة الاستقصاءات والتحريات، توصّلت الشعبة الى تحديد هويته، وتبيّن أنه يُدعى
- ا. ف. (مواليد عام 1995، لبناني)
من أصحاب السوابق بقضايا سلب، سرقة، محاولة قتل، مخدِّرات، تهديد بالقتل، مقاومة رجال السلطة، حيازة سكين، احتيال، فرض خوة، سكر، ضرب وإيذاء، شجار، قدح وذم، إثارة الفتن والنعرات الطائفية، وبحقه بلاغ بحث وتحرٍّ بجرم سلب.
  بتاريخ 07-09-2024، وبعد رصد ومراقبة دقيقة، تمكّنت إحدى دوريات الشعبة من توقيفه بكمين محكم في محلة الحازمية. 
   بالتحقيق معه، اعترف بما نُسِبَ اليه لجهة تنفيذه العديد من عمليات السلب في محلّتَي الحازمية والأشرفية وآخرها بتاريخ 01-09-2024، حيث أقدم على سلب مواطن في محلة الأشرفية، كما اعترف بتعاطي المخدرات.
 أجري المقتضى القانوني بحقه وأودع المرجع المختص بناء على إشارة القضاء.
 
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