الخير هنأ بذكرى المولد النبوي

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هنأ عضو تكتل "الاعتدال الوطني" النائب أحمد الخير، بذكرى المولد النبوي.وقال في بيان: "كل الدعاء في المناسبة بأن يحمي المولى - عز وجل - وطننا الحبيب لبنان وشعبه الطيب، وأن يهدي أهل السياسة فيه إلى سلوك طريق الحق والتشاور لانتخاب رئيس للجمهورية وإيجاد الحلول لأزماته، وأن يكون بعون أهلنا في كل فلسطين المحتلة، وأن يمدهم بقوة الصبر والايمان للصمود في وجه عدو فاق كل الوصف بوحشيته وهمجيته وإجرامه".وختم: "الأهل في المنية والشمال وكل لبنان، والأحبة في أوستراليا ودول الاغتراب، والأشقاء في أمتنا العربية والإسلامية، كل عام وانتم بخير في ذكرى مولد رسول الله محمد، على أمل أن نكون دائماً ممن يقتدون بسيرته الطيبة، ويسيرون بهديه، ويعملون من أجل تحقيق الخير والعدل والمحبة بين الناس". (الوكالة الوطنية)