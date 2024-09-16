حميه: تستمر أشغال تنظيف مجاري تصريف مياه الأمطار على أوتوستراد الجنوب

كتب وزير الأشغال العامة والنقل علي حميه في منصة "إكس": "وتستمر ورش متعهدي الوزارة في القيام بأشغال تعزيل وتنظيف مجاري تصريف مياه الامطار على أوتوستراد الجنوب الممتد من بيروت جنوباً وصولاً الى الزهراني نحو الناقورة، ومنها الى النبطية…".

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