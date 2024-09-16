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لبنان
حميه: تستمر أشغال تنظيف مجاري تصريف مياه الأمطار على أوتوستراد الجنوب
Lebanon 24
16-09-2024
|
07:16
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كتب وزير الأشغال العامة والنقل علي حميه في منصة "إكس": "وتستمر ورش متعهدي الوزارة في القيام بأشغال تعزيل وتنظيف مجاري تصريف مياه الامطار على أوتوستراد الجنوب الممتد من بيروت جنوباً وصولاً الى الزهراني نحو الناقورة، ومنها الى النبطية…".
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