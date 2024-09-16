Advertisement

لبنان

حميه: تستمر أشغال تنظيف مجاري تصريف مياه الأمطار على أوتوستراد الجنوب

Lebanon 24
16-09-2024 | 07:16
A-
A+
Doc-P-1247306-638620930920614956.png
Doc-P-1247306-638620930920614956.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
كتب وزير الأشغال العامة والنقل علي حميه في منصة "إكس": "وتستمر ورش متعهدي الوزارة في القيام بأشغال تعزيل وتنظيف مجاري تصريف مياه الامطار على أوتوستراد الجنوب الممتد من بيروت جنوباً وصولاً الى الزهراني نحو الناقورة، ومنها الى النبطية…".
Advertisement
مواضيع ذات صلة
نداءٌ من وزير الأشغال إلى المُواطنين.. ماذا فيه؟
lebanon 24
16/09/2024 14:38:56 Lebanon 24 Lebanon 24
وزير الأشغال بحث مع بهية الحريري في ملفات إنمائية بصيدا
lebanon 24
16/09/2024 14:38:56 Lebanon 24 Lebanon 24
عن صيانة طرقات المتن.. تصريحٌ من وزير الأشغال
lebanon 24
16/09/2024 14:38:56 Lebanon 24 Lebanon 24
عن حركة المطار.. إليكم ما أعلنه وزير الأشغال
lebanon 24
16/09/2024 14:38:56 Lebanon 24 Lebanon 24

وزير

الأشغال

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
00:25 | 2024-09-16 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
15:00 | 2024-09-15 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
10:26 | 2024-09-15 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:00 | 2024-09-15 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
06:24 | 2024-09-16 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
07:36 | 2024-09-16
07:28 | 2024-09-16
07:13 | 2024-09-16
06:50 | 2024-09-16
06:46 | 2024-09-16
06:40 | 2024-09-16
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24