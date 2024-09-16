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لبنان

الموسوي: مهما ارتفعت وتيرة وصراخ الأعداء سنستمر في هذا النهج

Lebanon 24
16-09-2024 | 07:36
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رأى عضو كتلة "الوفاء للمقاومة" النائب ابراهيم الموسوي أن "اليمن المحاصر استطاع أن يذل ليس فقط إسرائيل كذرة تاج المنظومة الغربية، وإنما أذل المنظومة الغربية برمتها وأكملها وأسرها".
وقال خلال الاحتفال التكريمي الذي أقامه "حزب الله" لـ"الشهيد فؤاد فريد سليمان في الجناح بحضور النائب أمين شري: "الأعداء يقرعون اليوم المزيد من الطبول والتهديد والوعيد بأنهم سيوسّعون الحرب، ولكن الموقف هو الموقف، والثبات هو الثبات، ورسالة واضحة جلية من بيئتنا وأبنائنا وبناتنا وشبابنا ورجالنا وكهولنا وأطفالنا ونسائنا وعوائل شهدائنا وجرحانا، أننا لن نخون كل تلك الدماء التي سقطت".
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واعتبر أن "أي تراجع أو تزلزل أو تردد في المعركة ما بين الحق والباطل ضد الإسرائيليين وفي معركة الدفاع عن لبنان والإسناد لغزة وشعبها ومقاومتها، لن يشكّل خطراً على لبنان فحسب، وإنما سيضيّع كل الانجازات التي تحققت، وسيخون كل دماء من سبقنا من الشهداء، وسيفرّط بكل التضحيات والانتصارات التي سطّرناها بفضل صمودنا وثباتنا جميعاً وتضحيات شهدائنا".
وختم: "مهما ارتفعت وتيرة وصراخ الأعداء، سنستمر في هذا النهج والخط الذي لن تكون له خاتمة وعاقبة إلا النصر". (الوكالة الوطنية)
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