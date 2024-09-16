"حزب الله" استهدف تموضعات لِجنود العدوّ الإسرائيلي وموقع بركة ريشا

كما أفاد أنّه "استهدف موقع بركة ‏ريشا بقذائف المدفعية".‏

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أعلن "حزب الله" في بيان أنّه استهدف تموضعات لِجنود العدوّ الإسرائيلي في محيط ‏موقع المطلة بالأسلحة الصاروخية وأصابها إصابة مباشرة".‏