#عاجل 🟡 جيش الدفاع يستهدف مباني عسكرية لحزب الله في جنوب لبنان
أغارت طائرات حربية قبل قليل على مباني عسكرية لحزب الله الارهابي في حولا جنوب لبنان.
متابعة للإنذارات في منطقة الجليل الأعلى في تمام الساعة 14:19 تم رصد إطلاق عدة قذائف صاروخية من لبنان حيث تم اعتراض بعضها والباقية… pic.twitter.com/424JX3e2tg
— افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) September 16, 2024
#عاجل 🟡 جيش الدفاع يستهدف مباني عسكرية لحزب الله في جنوب لبنان
أغارت طائرات حربية قبل قليل على مباني عسكرية لحزب الله الارهابي في حولا جنوب لبنان.
متابعة للإنذارات في منطقة الجليل الأعلى في تمام الساعة 14:19 تم رصد إطلاق عدة قذائف صاروخية من لبنان حيث تم اعتراض بعضها والباقية… pic.twitter.com/424JX3e2tg