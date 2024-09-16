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لبنان

شهيد وجريحان... طيران العدوّ الإسرائيليّ أغار على مواقع لـ"حزب الله" في حولا

Lebanon 24
16-09-2024 | 07:47
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أعلن جيش العدوّ الإسرائيلي، أنّ "سلاح الجوّ شنّ غارات على بنية تحتية لـ"حزب الله" في منطقة حولا في جنوب لبنان".
 
 
وفي هذا السياق، أفاد مركز عمليات طوارئ الصحة العامة التابع لوزارة الصحة  أنّ "غارة للعدوّ الإسرائيلي على بلدة حولا أدّت إلى استشهاد شخص وإصابة شخصين آخرين بجروح".
 
 
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