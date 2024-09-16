أعلن جيش العدوّ الإسرائيلي، أنّ "سلاح الجوّ شنّ غارات على بنية تحتية لـ"حزب الله" في منطقة حولا في جنوب لبنان".

وفي هذا السياق، أفاد مركز عمليات طوارئ الصحة العامة التابع لوزارة الصحة أنّ "غارة للعدوّ الإسرائيلي على بلدة حولا أدّت إلى استشهاد شخص وإصابة شخصين آخرين بجروح".