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لبنان

إصابة مسعفين... العدوّ الإسرائيليّ استهدف فريقاً للدفاع المدني في الجنوب

Lebanon 24
16-09-2024 | 09:12
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أفادت مندوبة "لبنان 24" أنّ مدفعيّة العدوّ الإسرائيلي استهدفت فريقا من الدفاع المدني في كشافة الرسالة الاسلامية خلال توجهه لتفقد الغارة على بلدة طيرحرفا، مما تسبب بإصابة مسعِفين إثنين بجروح طفيفة.
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