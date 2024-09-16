إصابة مسعفين... العدوّ الإسرائيليّ استهدف فريقاً للدفاع المدني في الجنوب

أفادت مندوبة "لبنان 24" أنّ مدفعيّة العدوّ الإسرائيلي استهدفت فريقا من الدفاع المدني في كشافة الرسالة الاسلامية خلال توجهه لتفقد الغارة على بلدة طيرحرفا، مما تسبب بإصابة مسعِفين إثنين بجروح طفيفة.

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