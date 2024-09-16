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لبنان

بيان للجنة الحوار اللبناني - الفلسطيني... هذه تفاصيله

Lebanon 24
16-09-2024 | 10:03
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صدر عن لجنة الحوار اللبناني - الفلسطينير البيان التالي:

عطفاً على البيان الصادر عن هيئة العمل الفلسطيني المشترك، يهم لجنة الحوار اللبناني الفلسطيني أن تؤكد أنها ستبذل كل ما في وسعها في حوارها  المزمع غدا مع المفوض العام للأونروا  السيد فيليب لازاريني وذلك خلال زيارته إلى بيروت، لتطبيق الإتفاقات التي تم التفاهم عليها سابقا بين وكالة الاونروا والحكومة اللبنانية  في إطار معالجة مجموعة من الاشكاليات القائمة. 
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يهم لجنة الحوار اللبناني الفلسطيني أن تؤكد ومن باب الحرص على استمرارية عمل وكالة الاونروا وتفادياً لأي تداعيات سلبية على واقع المخيمات الفلسطينية في لبنان على ما يلي:
- رفض أي استهداف ممنهج للموظفين على خلفية انتماءاتهم الوطنية، وضرورة حماية أمانهم الوظيفي وحقوقهم وكراماتهم.
- ⁠ دعوة إدارة الأونروا إلى الوفاء بالتزاماتها ومعالجة المشكلة جذرياً بما يحفظ حقوق الموظفين وفقًا لأنظمة الأمم المتحدة السارية والأمن والسلم اللبناني وكرامة اللاجئين الفلسطينيين في الوقت عينه.
- ضرورة إيفاء الوكالة بالتزاماتها في خدمة مجتمع اللاجئين الفلسطينيين ومعالجة تراجع مستوى خدماتها وتقديماتها.
- ⁠ الوقوف الى جانب اللاجئين الفلسطينيين في المطالبة بحقوقهم والإحتجاج السلمي دون عرقلة سير عمل أي من برامج الوكالة الاساسية.
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