وزارة الصحة: نشجب إصرار العدوّ الإسرائيلي على استهداف فرق الدفاع المدني

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صدر عن مركز عمليات طوارئ الصحة العامة التابع لوزارة الصحة العامة بيان أعلن أن مسعفين اثنين من الدفاع المدني - كشافة الرسالة اصيبا بجروح طفيفة لدى استهداف العدوّ الإسرائيلي لفريقهم بقذيفة هاون فيما كان الفريق يقوم بواجبه الانساني لتفقد آثار الغارة التي كان قد شنها العدوّ على بلدة طيرحرفا.وقد نقل المسعفان إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.إن وزارة الصحة العامة تشجب إصرار العدوّ الإسرائيلي على استهداف فرق الدفاع المدني أثناء قيامهم بواجبهم الإنساني رغم أن القانون الدولي والأعراف المتبعة في الحروب تحرم هكذا اعتداءات وتجرمها.وتعيد الوزارة مطالبة المجتمع الدولي والهيئات الصحية الدولية باتخاذ موقف واضح يندد بهذه العدوانية التي لا تترك مكانا لانجاز مهام إنسانية صحية ضرورية وطارئة.