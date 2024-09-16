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لبنان

عن الحرب مع لبنان.. هذا ما قاله غالانت وهوكشتاين

Lebanon 24
16-09-2024 | 11:19
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وصل المبعوث الأميركي إلى الشرق الأوسط آموس هوكشتاين، اليوم، إلى تل أبيب، في زيارة تهدف إلى خفض التصعيد بين اسرائيل وحزب الله، وتجنُّب الحرب الشاملة، بعد إيعاز رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بـ"توسيع العملية العسكرية في الشمال".
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في السياق، قال وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت أن "احتمال التوصل إلى اتفاق دبلوماسي يتلاشى مع استمرار حزب الله في ربط جبهة لبنان بغزة".

أضاف:" السبيل الوحيد المتبقي لإعادة سكان شمال إسرائيل إلى منازلهم هو العمل العسكري".
 
من جهته قال مبعوث بايدن آموس هوكشتاين أن "توسيع الحرب في الشمال لن يعيد السكان لمنازلهم"، مشيرا إلى أن واشنطن ملتزمة بحل دبلوماسي في الشمال.
 

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