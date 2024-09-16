بالكاتيوشا.. "الحزب" يردُّ على ضربة حولا

أعلن "الحزب" مساء اليوم استهداف موقعين إسرائيليين بعمليتين جديدتين.

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وقال في بيان أنّه استهدف بعد ظهر اليوم موقع رويسات ‏العلم في تلال كفرشوبا اللبنانية المحتلة بالأسلحة الرشاشة وأصابه إصابةً مباشرة.‏وقال في بيان آخر، أنّه "رداً على ‏اعتداءات العدو الإسرائيلي على القرى الجنوبية الصامدة والمنازل الآمنة وخصوصاً في بلدة حولا، ‏استهدف ثكنة راميم بِصليةٍ من صواريخ ‏الكاتيوشا".‏