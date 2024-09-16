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لبنان

بري عن احتلال إسرائيل للأراضي الجنوبية: فشروا

Lebanon 24
16-09-2024 | 11:45
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أشار رئيس مجلس النواب نبيه بري إلى أن "ما طرحناه في 31 آب من تعديلات في مبادرتنا حول الملف الرئاسي هو آخر ما يصنعه الانسان".

وقال بري: "كل أطراف الخماسية أيدت مبادرتنا الرئاسية بالمفرق فما الذي يمنع اعلان تأييدها بالجملة".
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ورداً على سؤال حول إمكانية قيام العدو الإسرائيلي بعملية عسكرية لإحتلال أراض في الجنوب، قال بري: "فشروا".
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