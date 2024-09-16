ممثل بوشكيان: اقامة المعارض يساعد على تصريف المنتجات المحلية

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افتتحت "جمعية تطوير العلاقات الصناعية والتجارية" في المنية، بالتعاون مع وزارة الصناعة، معرضها الصناعي والتجاري السادس تحت عنوان "صنع في لبنان"، في المجمع الثقافي الكويتي في المنية، برعاية وزير الصناعة جورج بوشكيان ممثلا بشربل سلوم.وأكد رئيس الجمعية عامر الحلبي أن "معرضنا اليوم بنسخته السادسة مناسبة مهمة يجب أن تكون مستدامة، فواجب على كل المؤسسات الصناعية و التجارية بالمنطقة ان تقدم للمجتمع افضل ما عندها من سلع وخدمات، ربما تكون مناسبة لعقد اتفاقيات اقتصادية وتجارية، أو توقيع عقود بيع مع اطراف أخرى".وكشف عن إطلاق العمل قريبا بمعهد مهني متخصص وقال:" انجزنا معظم التحضيرات الخاصة اللوجستية والادارية ليبدأ نشاطه بالاسابيع المقبلة".بدوره، قال ممثل الوزير بوشكيان شربل سلوم :"الاستمرارُ في اقامة هذا النشاط الاقتصادي للمرّة السادسة، يدلّ على الاصرارُ والمثابرة على النجاح وفتح المجال أمام آفاق تبادل الخبرات واكتشاف الصناعات القائمة والحديثة".واعتبر أن "اقامة المعارض العامة أو المتخصِّصة دليل عافية ووعي على تفعيل الأنشطة المرتبطة بالانتاج، ممّا يساعد على تصريف المنتجات المحلية، بعد ابرازِها في أمكنة محدّدة وعلى مساحة جغرافية جامعة تسهّل على الصناعي وعلى المستهلك زيارةَ الأجنحة في وقت زمني قصير، واكتشاف الجديد، وما يثير الانتباه من علامات تجارية لبنانية مصنوعة بجودة عالية ووفق المواصفات والمعايير".وختم سلوم:" نحن نعتبر بما يسهّل دورَنا في مواجهة الاغراق والمصانع المخالفة والصناعات غير الملتزمة المعايير".يشار الى ان المعرض يفتح أبوابه أمام الزوار يومياً من الساعة ٥ عصراً حتى الـ10 مساء، وهو مستمر لغاية يوم الأربعاء ١٨ أيلول الحالي.