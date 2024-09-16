لا اجتماع للجنة الخماسية في دارة البخاري ودعوة للحوار برئاسة لودريان!

أفادت معلومات لقناة الـ"أم تي في" أنّ لا اجتماع للجنة الخماسية في دارة السفير السعودي الثلاثاء وخصوصاً أن السفير المصري في عطلة خارج البلاد.





Advertisement وأكّدت المعلومات أنّ لودريان سيزور لبنان الأسبوع المقبل بين 24 و25 أيلول و"الخماسية" تنتظر نتائج زيارته لتبني على الشيء مقتضاه.

كما كشفت مصادر الخماسية للـ"أم تي في" عن احتمال الدعوة لحوار برئاسة لودريان، قائلاً "ما من أمر مستبعد دعونا ننتظر زيارة لودريان وبعدها لكل حادث حديث".



أضاف المعلومات أنّ هناك "نقاشات حصلت بين نواب من حزب الله وحركة أمل للبحث في قانون الإنتخاب وتعديل بعض مواده".