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لبنان

لا اجتماع للجنة الخماسية في دارة البخاري ودعوة للحوار برئاسة لودريان!

Lebanon 24
16-09-2024 | 13:00
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أفادت معلومات لقناة الـ"أم تي في" أنّ لا اجتماع للجنة الخماسية في دارة السفير السعودي الثلاثاء وخصوصاً أن السفير المصري في عطلة خارج البلاد.
وأكّدت المعلومات أنّ لودريان سيزور لبنان الأسبوع المقبل بين 24 و25 أيلول و"الخماسية" تنتظر نتائج زيارته لتبني على الشيء مقتضاه.
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كما كشفت مصادر الخماسية للـ"أم تي في" عن احتمال الدعوة لحوار برئاسة لودريان، قائلاً "ما من أمر مستبعد دعونا ننتظر زيارة لودريان وبعدها لكل حادث حديث".
أضاف المعلومات أنّ هناك "نقاشات حصلت بين نواب من حزب الله وحركة أمل للبحث في قانون الإنتخاب وتعديل بعض مواده".
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