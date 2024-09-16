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لبنان

مسؤول أميركي يحذّر من حرب شاملة على لبنان!

Lebanon 24
16-09-2024 | 13:32
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حذّر مسؤول أميركي من خطورة إقالة وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت.

ونقلت صحيفة أكسيوس عن المسؤول قوله أنّه "من الجنون أن يقيل حاليا رئيس الوزراءء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وزير دفاعه "غالانت" وسط حرب غزة".
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وبالتوازي مع زيارة المبعوث الاميركي إلى إسرائيل اموس هوكشتاين، الذي يسعى إلى وقف حرب الشمال بالطرق الديبلوماسية، نقلت الصحيفة عن المسؤول الاميركي تحذيرًا من أن إسرائيل قد تتجه نحو حرب شاملة محتملة في لبنان. (الحدث)

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