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لبنان

عن عودة الهدوء إلى شمال إسرائيل.. هذا ما أعلنته الخارجية الأميركية

Lebanon 24
16-09-2024 | 15:17
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أكدت وزارة الخارجية الأميركية، أن واشنطن تواصل العمل مع شركائها في المنطقة وخاصة مصر وقطر لتقديم مقترح لوقف إطلاق النار في غزة.

وتحاول واشنطن بحسب الوزارة، التأكد من أن مقترح التهدئة في غزة يمكن أن يوصل الطرفين إلى اتفاق نهائي، مشيرة إلى أنه لا يوجد جدول زمني لوضع مقترح التهدئة الجديد حيز التنفيذ.
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وبحسب وزارة الخارجية الأميركية، فإن الولايات المتحدة أوضحت منذ فترة طويلة أن الحل الدبلوماسي هو الطريقة الصحيحة لتحقيق الهدوء في شمال إسرائيل.
 
وأضافت: "نعتقد أن أفضل نتيجة ممكنة بشأن غزة هي وقف إطلاق النار".
 
إلى ذلك، أعلنت وزارة الخارجية الأميركية، أنّ "الحل الدبلوماسي هو الأمثل لجلب الهدوء إلى شمال إسرائيل"، في الوقت الذي يتواجد فيه المبعوث الأميركي آموس هوكشتاين في تل أبيب.

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