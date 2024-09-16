لإعادة سكّان الشمال.. عملية إسرائيلية قريبة ضدّ لبنان؟

في إطار مواجهة تهديد "حزب الله" للشمال الإسرائيلي، أفادت هيئة البث الإسرائيلية بأن وزير الدفاع يوآف غالانت ورئيس الأركان هرتسي هاليفي قد اتفقا مع رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو على تنفيذ عملية عسكرية جديدة تهدف إلى إعادة سكان شمال البلاد إلى منازلهم.

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بالتوازي، ذكرت الهيئة أنّ المبعوث الأميركي آموس هوكشتاين حذر من أن العملية العسكرية وحدها لن تعيد سكان الشمال إلى منازلهم"، وقالت "هوكشتاين حذر الإسرائيليين من أن تصعيدًا واسعًا في لبنان قد يؤدي إلى حرب بمشاركة إيران".