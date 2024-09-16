حركة أمل: لتغليب مصلحة لبنان على الانانيات الضيقة للنجاة بالوطن

نظمت حركة "أمل" و"كشافة الرسالة الإسلامية" في بريطانيا، بالتعاون مع الجالية اللبنانية، حفلًا لإحياء الذكرى الـ46 لتغييب الإمام موسى الصدر ورفيقيه.

حضر الحفل سفير لبنان في المملكة المتحدة رامي مرتضى والمسؤول التنظيمي لحركة امل في بريطانيا حسين خليل أعضاء السلك الدبلوماسي في السفارة، إلى جانب مسؤولين من حركة أمل والجالية.

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في كلمته، أشاد مرتضى بدور الإمام الصدر في بناء لبنان وأكد تأثير الجالية اللبنانية في قرارات الحكومة البريطانية، مشيراً إلى تحقيق خطوات هامة مثل تجميد رخص الأسلحة والمطالبة بوقف إطلاق النار في فلسطين ولبنان.



كما القى خليل كلمة حركة "أمل"، فذكّر ب"نضال الإمام الصدر في كل الميادين"، مشيرا الى "امتداد هذا النهج مع الرئيس نبيه بري"، وداعيا "كل مكونات المجتمع اللبناني، في الوطن والإغتراب"، إلى "تغليب مصلحة لبنان على الانانيات الضيقة للنجاة بالوطن".



اختتم الحفل بكلمة باللغة الإنجليزية للمسؤول التربوي في شعبة بريطانيا محمد خليل دعا فيها الاجيال الصاعدة الى "الثبات على العلم والتعلم لتعزيز القدرة الذاتية والمجتمعية والإصرار دائما على حمل عقيدتهم وقيمهم في كل المحافل والمجالات كما كان وكما علمنا الإمام الصدر".