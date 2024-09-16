مساء اليوم.. اليكم ما استهدفه "الحزب" محققاً إصابة مباشرة

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أعلن "حزب الله" في بيان مساء اليوم، انه استهدف مباني يستخدمها ‏جنود العدو في مستعمرة المطلة.وجاء في بيانه: "دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌والشريفة، ورداً على ‏اعتداءات العدو الإسرائيلي على القرى الجنوبية الصامدة والمنازل الآمنة وخصوصاً في بلدتي ‏العديسة والطيبة، استهدفنا يوم الاثنين 16-09-2024 مباني يستخدمها ‏جنود العدو في مستعمرة المطلة بالأسلحة المناسبة وحققنا إصابةً مباشرة".‏