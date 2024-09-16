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لبنان

تحرك جديد "للتيار" لإلغاء قرار تسجيل الطلاب السوريين بشكل غير قانوني.. إليكم التفاصيل

Lebanon 24
16-09-2024 | 15:31
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أعلن التيار الوطني الحر، مساء اليوم الإثنين، في بيان له أنّه "استكمالًا للتحرك الذي بدأه التيار الوطني الحر رفضًا لقرار مجلس الوزراء رقم 63 المتعلق بالسماح للطلاب السوريين بالتسجيل في المؤسسات التعليمية المهنية للعام الحالي من دون حيازتهم إقامة صادرة عن المراجع الرسمية المختصة، يلتقي وفد من التيار غدًا الثلثاء عند العاشرة صباحاً وزير التربية والتعليم العالي عباس الحلبي لمناقشة خطورة هذا القرار والمطالبة بضرورة إلغائه في مجلس الوزراء لعدم قانونيته".
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أضاف: "كما يلتقي الوفد المديرة العامة للتعليم المهني والتقني الأربعاء عند العاشرة صباحاً للغرض نفسه". 

تابع: "ويستكمل التيار سلسلة من التحركات التي سيعلن عنها تباعاً للعودة عن هذا القرار الذي يشكل خطراً كبيراً على المجتمع اللبناني بشكل عام وعلى القطاع التربوي بشكل خاص".
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