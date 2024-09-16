27
o
بيروت
31
o
طرابلس
28
o
صور
28
o
جبيل
28
o
صيدا
27
o
جونية
24
o
النبطية
22
o
زحلة
23
o
بعلبك
16
o
بشري
23
o
بيت الدين
22
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
لبنان
غارات اسرائيلية وقصف تدميري لقرى المواجهة.. حزب الله رفع الاجراءات العملانية لمواجهة اي تصعيد
Lebanon 24
16-09-2024
|
22:36
A-
A+
photos
0
A+
A-
لم يتراجع التصعيد الميداني جنوبا حيث قصفت المدفعية الاسرائيلية ٲطراف بلدة عيتا الشعب، وسقطت 3 قذائف مدفعية على حرج بلدة حانين في قضاء بنت جبيل. كما تعرضت أطراف وادي حسن وشيحين لقصف مماثل وشن الطيـران الحربي الاسرائيلي غارات مستهدفا بلدات عديسة وكفرشوبا وطيرحرفا وبليدا. وشنّ الطيران الإسرائيلي غارة عنيفة على بلدة حولا ما أدى إلى تدمير 6 منازل، وأسفرت عن سقوط قتيل من "حزب الله" وإصابة أربعة أشخاص بجروح، ثلاثة دخلوا المستشفى للعلاج والرابع عولج في الطوارئ. ونعى "حزب الله" محمد إبراهيم ياسين "مجاهد" من بلدة حولا.كما تم استهداف فريق الاسعاف في كشافة الرسالة في طيرحرفا بقذيفة هاون أثناء توجههم لتفقد الغارة، وسجلت ٣ اصابات طفيفة.
Advertisement
وأعلن "حزب الله" انه استهدف تموضعات للِجنود الإسرائيليين في محيط موقع المطلة بالأسلحة الصاروخية. كما استهدف موقع بركة ريشا بقذائف المدفعية، واستهدف ايضاً مرابض مدفعية الجيش الإسرائيلي في الزاعورة بالأسلحة الصاروخية.
وكتبت" الديار": فيما لم يتلق لبنان الرسمي اي تحذير ديبلوماسي جدي بحرب «اسرائيلية» وشيكة، رفعت غرفة العمليات المشتركة لمحور المقاومة الجهوزية الى الدرجة الاولى. ووفقا لمعلومات «الديار» اتخذت كل الاجراءات العملانية لمواجهة اي تصعيد محتمل، وتمت خلال الساعات القليلة الماضية مراجعة وتحديث الخطط الرئيسية والثانوية على كافة الجبهات، لمواكبة التطورات تحسبا لاي مفاجآت يمكن ان يقدم عليها العدو نتيجة حسابات وتقديرات خاطئة، وذلك بعد ساعات من الصاروخ «الفرط صوتي» «فلسطين 2» من اليمن، الذي اثبت عمليا وجود تنسيق ميداني رفيع المستوى، ترجم عمليا برسالة مهمة للغاية في توقيتها لرئيس المكتب السياسي لحركة حماس يحيى السنوار لقائد انصار الله، ابلغه فيها قدرة المقاومة على خوض حرب استزاف طويلة، مشيدا بضرب «تل ابيب» بصاروخ «فرط صوتي»، في تجسيد عملي لترابط الساحات.
وكان احد السفراء الغربيين حصل بالامس على اجابة واضحة للمرة الاولى من مسؤول امني لبناني سابق، حول احتمال امتلاك حزب الله لصواريخ «فرط صوتية»، فكان الجواب واضحا ولا يقبل اي التباس»، ما يوجد في مخازن طهران وصنعاء موجود حتما في بيروت».
واكّدت مصادر قريبة من "حزب الله" لـ «الجمهورية »، انّ الحزب لا يسعى إلى الحرب، ولكنه جاهز للتعامل مع ايّ عدوان بالحزم والقوة اللتين يتطلّبهما، والاسرائيلي خبر المجاهدين في الميدان، وسماحة الأمين العام قال إنّهم إذا ما ارتكبوا الحماقة عليهم أن يستقبلوا إلى جانب مستوطني الشمال، عشرات لا بل مئات الآلاف من المستوطنين الهاربين من المستوطنات الاخرى. وانّ اي اعتداء برّي على لبنان، ستقابله جهوزية المقاومة لتحرير الجليل.
إلى ذلك، قال مسؤول رسمي كبير رداً على سؤال لـ «الجمهورية « :» البعثات الديبلوماسية الغربية والأممية تنقل الينا مخاوف من التهديدات الاسرائيلية بعمل عسكري ضدّ لبنان، وتنصح بضبط النفس، ليقينها أنّ فرص الحل السياسي على الجبهة اللبنانيةتبدو متضائلة في الوقت الحاضر ». وإذ لفت المسؤول عينه الى أنّ «موقفنا واضح بأنّنا في موازاة أيّ عدوان سنكون جميعاً في موقعنا الطبيعي لمقاومته، ولكن في ما خصّ التهديدات الإسرائيلية فهي فعلٌ ماضٍ اعتدنا عليه، وضمن مسلسل تهويل مستمر، ليس منذ بداية حرب الإبادة الاسرائيلية لقطاع غزة، بل منذ ما قبل ذلك بسنوات، حيث أجرى جيش العدو سلسلة طويلة من المناورات العسكرية التي تحاكي عدواناً على لبنان وحرباً على «حزب الله ». ولنفرض انّ هذه التهديدات جدّية، فإنّ ردّ «حزب الله » واستهدافه غليلوت قرب تل ابيب اولاً، وصولاً إلى الصاروخ الفرط صوتي الذي سافر 2040 كليومتراً في 11 دقيقة من اليمن الى تل ابيب دون انتلحظه القبب الحديدية، تدفع نتنياهو وحكومته الى التفكير ألف مرّة قبل العدوان على لبنان».
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
بعد مايا رعيدي.. ملكة جمال لبنان 2016 تتزوج خلال أيام وهكذا أعلنت الخبر (فيديو)
Lebanon 24
بعد مايا رعيدي.. ملكة جمال لبنان 2016 تتزوج خلال أيام وهكذا أعلنت الخبر (فيديو)
04:02 | 2024-09-16
16/09/2024 04:02:59
Lebanon 24
Lebanon 24
بنوبة قلبيّة.. وفاة فنان معروف جدّاً عن 70 عاماً (صورة)
Lebanon 24
بنوبة قلبيّة.. وفاة فنان معروف جدّاً عن 70 عاماً (صورة)
06:24 | 2024-09-16
16/09/2024 06:24:51
Lebanon 24
Lebanon 24
هو مذيع على شاشة الـ LBCI.. فنان لبناني شهير يقتحم زفاف الكوميدي جون أشقر شاهدوا ماذا حصل (فيديو)
Lebanon 24
هو مذيع على شاشة الـ LBCI.. فنان لبناني شهير يقتحم زفاف الكوميدي جون أشقر شاهدوا ماذا حصل (فيديو)
03:33 | 2024-09-16
16/09/2024 03:33:11
Lebanon 24
Lebanon 24
انسحبت من المسرح وهي غاضبة.. شاهدوا ما حصل مع شاكيرا بسبب فستانها الجريء (فيديو)
Lebanon 24
انسحبت من المسرح وهي غاضبة.. شاهدوا ما حصل مع شاكيرا بسبب فستانها الجريء (فيديو)
10:53 | 2024-09-16
16/09/2024 10:53:09
Lebanon 24
Lebanon 24
ينتشر بسرعة.. متحور جديد لكورونا يثير المخاوف وهذه أبرز أعراضه
Lebanon 24
ينتشر بسرعة.. متحور جديد لكورونا يثير المخاوف وهذه أبرز أعراضه
07:30 | 2024-09-16
16/09/2024 07:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
02:30 | 2024-09-17
التعليم المهني بدلا من الجامعي في لبنان.. خطوة قد تدرّ ذهبًا!
03:00 | 2024-09-17
"انزال وسقوط إسرائيلي".. هذا سيناريو "غزو لبنان"
02:45 | 2024-09-17
رسالة ترهيب إسرائيليّة جديدة.. هذا هدفها
02:34 | 2024-09-17
عصابة ترويج مخدّرات وتزوير عملات أجنبية وهويات في قبضة شعبة المعلومات.. هكذا تم توقيف افرادها
02:25 | 2024-09-17
"القوات" - بيروت احيت ذكرى استشهاد بشير الجميّل حاصباني: لبنان ما زال يواجه أطماع الغير
02:16 | 2024-09-17
القصيفي نعى الياس الخوري: اختط لنفسه نهجا متفردا في الانتصار لقضايا الحق
فيديو
رونالدو يتحدث عن أولاده: لا أعطيهم أي شيء مجاناً (فيديو)
Lebanon 24
رونالدو يتحدث عن أولاده: لا أعطيهم أي شيء مجاناً (فيديو)
04:00 | 2024-09-14
17/09/2024 10:25:13
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد شائعة وفاتها توقعات جديدة لليلى عبد اللطيف.. هذا ما قالته عن شيرين ومحمد صلاح (فيديو)
Lebanon 24
بعد شائعة وفاتها توقعات جديدة لليلى عبد اللطيف.. هذا ما قالته عن شيرين ومحمد صلاح (فيديو)
12:44 | 2024-09-03
17/09/2024 10:25:13
Lebanon 24
Lebanon 24
سلسلة توقعات جديدة لليلى عبد اللطيف.. هذا ما قالته عن غزة ولبنان والدولار (فيديو)
Lebanon 24
سلسلة توقعات جديدة لليلى عبد اللطيف.. هذا ما قالته عن غزة ولبنان والدولار (فيديو)
00:04 | 2024-09-02
17/09/2024 10:25:13
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24