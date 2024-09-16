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لبنان

"الخيار الثالث" محور حراك "الخماسية".. وبخاري أطلع الراعي على خطة العمل

Lebanon 24
16-09-2024 | 22:56
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كتب عمر البردان في" اللواء": لا تبدو فرص نجاح هوكشتاين في إسرائيل، كبيرة في نزع فتيل الانفجار بين "حزب الله" وإسرائيل وفيما يتحسب "حزب الله" لكل الاحتمالات، فإن مسؤوليه لا يخفون القول، إن إسرائيل قد تستهدف لبنان بعدوان واسع في أي وقت، لكنها لن تتجرأ، كونها تدرك تماماً ما سيواجهها من ردة فعل من جانب رجال المقاومة، بعدما استكملوا التحضيرات لأي مغامرة. 
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وإزاء استمرار إسرائيل في تجاوز قواعد الاشتباك على نحو متصاعد، بمزيد من الاعتداءات وعلى نحو غير مسبوق باتجاه العمق اللبناني، فهذا يؤشر وفق مصادر عسكرية لبنانية، إلى أن الوضع الميداني بات على درجة عالية من السخونة، ما قد يفتح الأبواب أمام تطورات غير محسوبة. 
وفي الوقت الذي عاود سفراء المجموعة الخماسية تحركهم، من أجل إزالة العقبات من أمام انتخاب رئيس جديد للبنان، كانت لافتة زيارة السفير وليد بخاري إلى البطريرك بشارة الراعي في الديمان، حيث أطلعه على خطة تحرك
"الخماسية" بعد اجتماعها في قصر الصنوبر، السبت الماضي . ومن المنتظر أن تكون لسفرائها سلسلة لقاءات مع عدد من الشخصيات السياسية والحزبية . وفي حين تنتظر بيروت زيارة مرتقبة للمبعوث الرئاسي الفرنسي جان ايف لودريان آخر الشهر، فإن المعطيات المتوافرة لا تحمل على التفاؤل بإمكانية تحقيق تقدم جدي على هذا الصعيد . وقد كشفت مصادر وثيقة الصلة بأعضاء المجموعة، أنه طالما بقي "الثنائي الشيعي" متمسكاً بترشيح سليمان فرنجية، فإن هناك صعوبات تحول دون إنجاز الاستحقاق الرئاسي في موعده. 
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