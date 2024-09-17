ممثل "أمل" في إيران زار وزير الخارجية الايراني

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زار ممثل حركة "أمل" في ايران الدكتور صلاح فحص، وزیر الخارجیة الايراني الدكتور عباس عراقتشي، في حضور مستشار وزير الخارجية السيد فضلي ورئيس دائرة الشرق الاوسط في الخارجية الايرانية السيد شوشتري.نقل الدكتور فحص، بحسب بيان، تحيات رئيس مجلس النواب ورئيس حركة أمل نبيه بري، "وتم البحث في آخر المستجدات في المنطقة، لا سيما لبنان والحرب الدائرة في قطاع غزة".من جهته، أثنى وزير الخارجية على "الدور الفعّال الذي يلعبه الرئيس بري، لا سيما في الوقت الراهن وما تمر به المنطقة من أزمات"، واصفا إياه بـ"القائد السياسي للمقاومة".كما جدد الدكتور عراقتشي تأكيده "دعم الجمهورية الاسلامية للبنان ووقوفها الى جانبه دوما، ومساعدة الشعب اللبناني الشقيق على تخطي أزماته ومقاومة غطرسة آلة الحرب الصهيونية".