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لبنان
رداً على اعتداءات العدوّ على القرى الجنوبية.. هذا ما استهدفه "حزب الله" اليوم
Lebanon 24
17-09-2024
|
00:55
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رداً على اعتداءات العدوّ الإسرائيلي على القرى الجنوبية، أعلن "حزب الله" في بيان أنه استهدف مبانٍ يستخدمها جنود العدوّ في مستعمرة المنارة بالأسلحة المناسبة وأصابها إصابةً مباشرة.
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