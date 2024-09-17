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لبنان

رداً على اعتداءات العدوّ على القرى الجنوبية.. هذا ما استهدفه "حزب الله" اليوم

Lebanon 24
17-09-2024 | 00:55
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رداً على اعتداءات العدوّ الإسرائيلي على القرى الجنوبية، أعلن "حزب الله" في بيان أنه استهدف مبانٍ يستخدمها جنود العدوّ في مستعمرة المنارة بالأسلحة ‏المناسبة وأصابها إصابةً مباشرة.
 
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