رداً على اعتداءات العدوّ على القرى الجنوبية.. هذا ما استهدفه "حزب الله" اليوم

رداً على اعتداءات العدوّ الإسرائيلي على القرى الجنوبية، أعلن "حزب الله" في بيان أنه استهدف مبانٍ يستخدمها جنود العدوّ في مستعمرة المنارة بالأسلحة ‏المناسبة وأصابها إصابةً مباشرة.

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