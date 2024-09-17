"حزب الله" يرفع مستوى الضغط

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لوحظ ان "حزب الله" طوّر بشكل كبير استهدافاته العسكرية ضد اسرائيل في الايام الاخيرة، بالتوازي مع التطورات العسكرية في قطاع غزة ومع استمرار رئيس حكومة اسرائيل بنيامين نتنياهو بتهديد لبنان بعملية عسكرية.وبحسب مصادر مطلعة "فإن الجيش الاسرائيلي يقوم بتعديل تموضعه العسكري عند الحدود مع لبنان، وهذا ما يتيح للحزب استهدافه بطريقة اكثر فاعلية، لذلك فإن نوعية الاستهدافات باتت مختلفة عن السابق".وتقول المصادر "إن كمية الاستهدافات التي يقوم بها الحزب ارتفعت، بقرار حاسم بضرورة رفع الضغط العسكري على اسرائيل في المرحلة الفاصلة عن الانتخابات الرئاسية الأميركية".