كنعان يفنّد اتهامات باسيل الخميس..

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بات واضحاً أن النواب المستقيلين والمقالين من "التيار الوطني الحر"، يعمدون منفردين الى الردّ على "الكلام الأخير" لرئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل. وعليه سيكون رئيس لجنة المال والموازنة النائب ابراهيم كنعان الخميس المقبل ضيف برنامج "صار الوقت" عبى الMTV ليرد على الاتهامات التي ساقها باسيل بحقه، وذلك بعد ردّ النائب الان عون عبر "الجديد" الاحد، والمؤتمر الصحافي الذي يتحضر النائب سيمون ابي رميا لعقده غداً.