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لبنان

رسالة ترهيب إسرائيليّة جديدة.. هذا هدفها

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
17-09-2024 | 02:45
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كان لافتاً مساء أمس قيام الطيران الإسرائيليّ بخرق جدار الصوت فوق البقاع، في رسالة ليست فقط ترهيبيّة للسكان هناك، وإنّما هناك رغبة إسرائيليّة بأنّ تكون المنطقة مشمولة وغير مستثناة من أيّ مُواجهة أو حربٍ مستقبليّة مع "حزب الله"، بحسب ما أكّد مرجع عسكريّ بارز.
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وأضاف المصدر عينه أنّ البقاع هو صلة الوصل بين سوريا وجبهة القتال الجنوبيّة من حيث نقل السلاح إلى "حزب الله"، ومن الطبيعيّ أنّ يحظى باهتمام إسرائيل، وبأنّ يشهد غارات مُكثّفة حاليّاً وفي حال اندلاع حرب.

المصدر: لبنان 24

لبنان

خاص

رادار لبنان24

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