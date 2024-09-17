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لبنان

لتسيير حافلات النقل المشترك... بيان من وزارة الأشغال بشأن إطلاق خط جديد

Lebanon 24
17-09-2024 | 01:34
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أعلنت وزارة الأشغال العامة والنقل في بيان، أنه "ضمن الخطة الموضوعة لتسيير حافلات النقل المشترك على خطوط سيرها تباعًا في مختلف المناطق اللبنانية، يصار اليوم، إلى إطلاق خط جديد، تنطلق عبره الحافلات من منطقة الدورة، مرورا بالعديد من المحطات ضمن مناطق وشوارع بيروت الإدارية، لتعود مجددا الى نقطة انطلاقها، علما بأن هذا الخط الجديد هو الثاني ضمن مناطق بيروت وشوارعها".
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ختم البيان:"مجددا إن وضع الحافلات كلها على خطوط سيرها، سيتواصل تباعاً في مختلف المناطق والمحطات المحددة لها داخل العاصمة وخارجها، وذلك وفقاً للخطة الموضوعة مسبقا، والهادفة إلى تسهيل تنقل المواطنين والمقيمين، ضمن تكلفة معقولة تناسب الظروف التي تمر بها البلاد".
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